Hao Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hao Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hao Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hao Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hao Zhang 23 Mayıs 1994 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张浩 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hao Zhang Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 26 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Hao Zhang'nin Kunshan FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Hao Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hao Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hao Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hao Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında SH Tongji

30 Haziran 2013 yılında SH Shenxin Res.

1 Temmuz 2013 yılında SH Shenxin

1 Ocak 2015 yılında SH Shenxin Res.

1 Şubat 2017 yılında SH Shenxin

25 Şubat 2019 yılında HLJ Lava Spring

26 Nisan 2022 yılında KS FC

Hao Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hao Zhang şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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