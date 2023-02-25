Haochang Cai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haochang Cai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haochang Cai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haochang Cai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haochang Cai 23 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 蔡浩畅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haochang Cai Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Meizhou Hakka futbol takımında oynamaktadır. Meizhou Hakka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Haochang Cai'nin Meizhou Hakka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haochang Cai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haochang Cai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haochang Cai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haochang Cai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında GZ FC U19

1 Temmuz 2018 yılında Gondomar

30 Eylül 2020 yılında MZ Hakka Res.

1 Ocak 2021 yılında MZ Hakka

Haochang Cai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haochang Cai şuan Meizhou Hakka takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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