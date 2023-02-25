Haofan Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haofan Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haofan Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haofan Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haofan Liu 23 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘浩帆 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haofan Liu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Haofan Liu'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haofan Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haofan Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haofan Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haofan Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Nisan 2022 yılında ZJ FC

Haofan Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haofan Liu şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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