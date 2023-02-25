Haofeng Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haofeng Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haofeng Xu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haofeng Xu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haofeng Xu 27 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 徐浩峰 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haofeng Xu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haofeng Xu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Haofeng Xu'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Haofeng Xu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haofeng Xu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haofeng Xu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haofeng Xu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2017 yılında Llagostera Alt

1 Ocak 2019 yılında TJ Tianhai U19

1 Ocak 2019 yılında TJ Tianh. Res.

24 Şubat 2020 yılında SZ FC Res.

1 Ocak 2021 yılında SZ FC

Haofeng Xu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haofeng Xu şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Haofeng Xu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 17 numaralı formasıyla 20 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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