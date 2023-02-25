Haolun Mi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haolun Mi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haolun Mi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haolun Mi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haolun Mi 10 Ocak 1993 tarihinde Xi'an, Shaanxi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 糜昊伦 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haolun Mi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haolun Mi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 11 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Haolun Mi'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Haolun Mi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haolun Mi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haolun Mi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haolun Mi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SD Luneng

27 Şubat 2015 yılında SJZ Ever Bright

31 Aralık 2015 yılında SD Luneng

1 Ocak 2016 yılında SJZ Ever Bright

3 Ocak 2017 yılında TJ Quanjian

11 Temmuz 2020 yılında SZ FC

Haolun Mi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haolun Mi şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Haolun Mi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U23 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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