Haoqian Zheng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haoqian Zheng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haoqian Zheng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haoqian Zheng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haoqian Zheng 16 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 郑浩乾 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haoqian Zheng Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 27 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Haoqian Zheng'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Haoqian Zheng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haoqian Zheng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haoqian Zheng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haoqian Zheng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2019 yılında NT Zhiyun

Haoqian Zheng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haoqian Zheng şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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