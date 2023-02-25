Haoran Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haoran Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haoran Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haoran Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haoran Wang 19 Ocak 2001 tarihinde Luoyang, Henan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王浩然 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haoran Wang Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Henan Songshan Longmen futbol takımında oynamaktadır. Henan Songshan Longmen takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Haoran Wang'nin Henan Songshan Longmen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Haoran Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haoran Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haoran Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haoran Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Atl.tabfutbolu

1 Temmuz 2016 yılında HN Longmen Yth.

1 Ocak 2019 yılında HN SSLM U19

1 Nisan 2021 yılında HN S. L. U21

14 Temmuz 2021 yılında HN S. Longmen

Haoran Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haoran Wang şuan Henan Songshan Longmen takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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