Haoran Zhong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haoran Zhong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Haoran Zhong kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Haoran Zhong ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Haoran Zhong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haoran Zhong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Haoran Zhong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haoran Zhong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haoran Zhong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haoran Zhong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haoran Zhong 15 Temmuz 1994 tarihinde Shiyan, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 钟浩然 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haoran Zhong Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haoran Zhong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 10 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Haoran Zhong'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haoran Zhong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haoran Zhong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haoran Zhong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haoran Zhong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2015 yılında HN Billows

1 Ocak 2016 yılında HN Billows Res.

27 Temmuz 2016 yılında Spartak

17 Şubat 2017 yılında Proleter

31 Ağustos 2017 yılında Borac Cacak

10 Şubat 2018 yılında ZJ Greentown

Haoran Zhong kimdir

Haoran Zhong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haoran Zhong şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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Haoran Zhong nereli

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