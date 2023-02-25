Haoxiang Jin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haoxiang Jin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haoxiang Jin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haoxiang Jin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haoxiang Jin 14 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 金浩翔 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haoxiang Jin Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Septmille yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Haoxiang Jin'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haoxiang Jin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haoxiang Jin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haoxiang Jin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haoxiang Jin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında ZJ Greentown

20 Haziran 2019 yılında TZ Yuanda

31 Aralık 2019 yılında ZJ E. Greentown

1 Mayıs 2022 yılında HN Star

31 Aralık 2022 yılında ZJ FC

Haoxiang Jin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haoxiang Jin şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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