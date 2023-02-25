Haoyu Song kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haoyu Song Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haoyu Song adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haoyu Song Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haoyu Song 28 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 宋浩宇 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haoyu Song Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Haoyu Song'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Haoyu Song Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haoyu Song isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Haoyu Song Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haoyu Song futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında NT Zhiyun

Haoyu Song Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haoyu Song şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.