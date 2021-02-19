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Hapishanede olması engel olmadı, "sperm kaçırma" yöntemiyle baba oldu

İsrail'de tutuklu bulunan mahkum Filistinli Yusuf el-Kudra, hapishanenin tüm kısıtlamalarına rağmen "sperm kaçırma" yöntemi ile baba oldu.

Hapishanede olması engel olmadı, "sperm kaçırma" yöntemiyle baba oldu

Filistinli mahkum Yusuf el-Kudra'nın "sperm kaçırma" yöntemiyle dünyaya gelen çocuğuna Mücahid adını verdiler. Mahkumun kayınvalidesi Nadya el-Kudra, İsrail'in dört yıldır Muhammed Yusuf'u ziyaret etmelerini engellediğini belirterek, "Büyük bir sevinç içerisindeyiz ancak babasının burada olmaması nedeniyle neşemiz eksik." dedi.

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DAHA ÖNCEDE DENEMELER OLMUŞ

Tutuklu mahkumun kız kardeşi Menal ise daha önce girişimlerinin olduğunu ama başarısız olduğunu dile getirdi. Bebeğin doğumuyla büyük bir sevinç yaşadıklarını söyleyen kız kardeş, "Kardeşimin 4 buçuk yıl daha hapishanede kalacak olması yüzünden sevincimiz yarım kaldı." ifadelerini kullandı.

YUSUF KUDRA'NIN CEZASI 11 YIL 

İsrail ordusunun 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği operasyon sırasında gözaltına aldığı Muhammed Yusuf Kudra, çıkarıldığı mahkeme tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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