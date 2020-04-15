Hapishaneden çıktı, kutlama sırasında yanlışlıkla vurularak öldü

Ürdün'de hapishaneden çıkan bir kişi, kutlamalar sırasında akrabası tarafından yanlışlıkla vurularak hayatını kaybetti.

Ürdün'de hapishaneden çıkan Sari Al Wardat isimli bir kişi için kutlama düzenlendi. Kutlama sırasında Wardat'ın akrabası havaya ateş açtı. Kutlama anlarında havaya ateş açan şahıs, hapishaneden çıkan Wardat'ı yanlışlıkla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Wardat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kurşun sıkan akrabası polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA