Happy Jele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Happy Jele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Happy Jele kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Happy Jele ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Happy Jele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Happy Jele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Happy Jele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Happy Jele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Happy Jele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Happy Jele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Happy Jele 1 Ocak 1987 tarihinde Middelburg, Eastern Cape şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Happy Quinton Jele şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Happy Jele Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Happy Jele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Happy Jele'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Happy Jele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Happy Jele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Happy Jele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Happy Jele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2006 yılında Orlando Pirates

18 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2023 yılında Royal AM

Happy Jele kimdir

Happy Jele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Happy Jele şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Columbus FC (South Africa), Inter Milan (South Africa), Thushaganang Swallows Walter Stars

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Happy Jele nereli

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