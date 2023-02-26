Happy Mashiane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Happy Mashiane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Happy Mashiane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Happy Mashiane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Happy Mashiane 1 Ocak 1998 tarihinde Tembisa, Gauteng şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Happy Mashiane Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Happy Mashiane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 22 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Happy Mashiane'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Happy Mashiane Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/mashianehappy?igshid=MTA0ZTI1NzA=

Happy Mashiane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Happy Mashiane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Happy Mashiane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Happy Mashiane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2019 yılında Kaizer Chiefs

Happy Mashiane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Happy Mashiane şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Happy Mashiane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kaizer Chiefs

Güney Afrika U23 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.