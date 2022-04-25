Hara İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Hara İşçisi görev tanımı nedir, Hara İşçisi ne iş yapar, Hara İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Hara İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Hara İşçisi Tanımı;

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Hara İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Hara İşçisi Maaşları

Hara İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Hara İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Hara İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.04

Meslek Adı :

Hara İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

At yetiştirme ve üretme işlerinde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Hara İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvan yetiştirme işçi (Genel) (6124.01)?de belirtilen benzer işleri yapmak,

b) Hazırladığı yemleri karıştırıp yemliklere doldurarak hayvanları yemlemek,

c) Su ihtiyaçlarını gidermek,

d) Doğum yapacak atları doğum locasına almak,

e) Doğum anında tayları ayaklarından çekerek doğuma yardım etmek,

f) Tayın göbeğini kesip dezenfekte ederek belirli ilaçları içirmek,

g) Aygırlara binerek koşmaya alıştırmak,

h) Atları kaşağı ile tımar etmek,

i) Kuyruk ve yelelerini kesip düzeltmek,

j) Su ile pis kısımlarını temizleyip kurulamak,

k) Tavlaları temizlemek,

l) Haşerelere karşı ilaç tatbik etmek,

m) Tabana kuru ot veya saman atmak,

n) Hastalanan atları ilgililere bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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