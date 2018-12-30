Haraç için dükkanı basan kişilere ateş açtı: 1 yaralı (2)
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, haraç almak amacıyla hurdacı dükkanını basan 5 kişiye, iş yeri sahibinin kardeşinin rastgele ateş açması sonucu 1 kişi...
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, haraç almak amacıyla hurdacı dükkanını basan 5 kişiye, iş yeri sahibinin kardeşinin rastgele ateş açması sonucu 1 kişi yaralanırken, gözaltına alınan A.M., B.B., G.A., K.Y. ve H.Ö. tutuklandı.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.