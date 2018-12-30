Haraç meselesinden çıkan kavgada 5 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde haraç isteme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Olay, dün Kartepe Köseköy İstasyon Mahallesi Nizam Sokak'ta bulunan bir hurdacı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M. (37) adlı şahıs, İstasyon Mahallesi'ndeki hurdacılık yapan M.Ö.'yü (38) yanına çağırıp 400 bin TL haraç vermesini, teklifini kabul etmediği halde ise kardeşi H.Ö.'yü (31) silahla vuracağını söyleyerek tehdit etti. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan N.M., oğlu A.M. (18), B.B. (24), G.A. (25) ve K.Y. (26) ile birlikte yeniden iş yerine geldi. İş yeri sahibi M.Ö. ve H.Ö.'yü gören 5 kişi, yanlarında getirdikleri sopalarla ikiliye saldırmaya başladı. Aldığı darbeler sonrasında silahına sarılan H.Ö. ise ateş ederek N.M.'yi karnından yaraladı. N.M.'nin yaralanması sonrasında sopalarla gelen 5 kişilik grup olay yerinden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından M.Ö. ve H.Ö.'yü iş yeri önünde, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi ise hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Hurdacıya yönelik saldırı sonrası gözaltına alınan N.M. ve beraberindeki 5 şahsın emniyetteki sorgularında haraç iddialarını kabul etmediği öğrenildi. Hurdacının sahibi M.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldığı olay sonrasında adliyeye sevk edilen iş yeri sahibinin kardeşi H.Ö. ile saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen A.M., G.A., K.Y. ve B.B. tutuklandı. Olayda silahla yaralanan N.M.'nin ise tedavisi sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA