Haralambie Mociu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haralambie Mociu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haralambie Mociu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haralambie Mociu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haralambie Mociu 2 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haralambie Mociu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haralambie Mociu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 5 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Haralambie Mociu'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haralambie Mociu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haralambie Mociu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haralambie Mociu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haralambie Mociu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CSM Medgidia

30 Haziran 2019 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2019 yılında Ripensia

19 Ocak 2020 yılında Foresta Suceava

30 Haziran 2020 yılında Ripensia

5 Ocak 2021 yılında UTA Arad

13 Şubat 2022 yılında Corvinul

30 Haziran 2022 yılında UTA Arad

Haralambie Mociu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haralambie Mociu şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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