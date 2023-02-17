Harald Hauser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harald Hauser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harald Hauser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harald Hauser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harald Hauser 13 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harald Hauser Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Harald Hauser, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Harald Hauser'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harald Hauser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harald Hauser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Harald Hauser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harald Hauser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında St. Pölten Jgd

1 Temmuz 2022 yılında SKU Amstetten

Harald Hauser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harald Hauser şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Ratzersdorf (2010-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.