Haralds Kalnins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haralds Kalnins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haralds Kalnins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Haralds Kalnins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Haralds Kalnins 10 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Haralds Kalnins Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Haralds Kalnins'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Haralds Kalnins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Haralds Kalnins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Haralds Kalnins şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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