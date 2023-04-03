Haralds Kalnins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haralds Kalnins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Haralds Kalnins kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Haralds Kalnins ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.