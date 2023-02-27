Haraldur Bjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haraldur Bjornsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haraldur Bjornsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haraldur Bjornsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haraldur Bjornsson 11 Ocak 1989 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haraldur Bjornsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportic Players Management yapmaktadır. Haraldur Bjornsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 23 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Haraldur Bjornsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 31 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Haraldur Bjornsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haraldur Bjornsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Haraldur Bjornsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haraldur Bjornsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2005 yılında Hearts FC U20

1 Ocak 2008 yılında Hearts FC II

1 Eylül 2008 yılında ara verdi

20 Şubat 2009 yılında Valur

6 Mayıs 2010 yılında Thróttur

16 Ekim 2010 yılında Valur

1 Şubat 2012 yılında Sarpsborg 08

9 Ağustos 2013 yılında Fredrikstad

31 Aralık 2013 yılında Sarpsborg 08

12 Mart 2014 yılında Strømmen IF

25 Temmuz 2014 yılında Sarpsborg 08

26 Temmuz 2014 yılında Östersund

16 Ağustos 2016 yılında Lillestrøm

23 Şubat 2017 yılında Stjarnan

Haraldur Bjornsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haraldur Bjornsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Haraldur Bjornsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 22 numaralı formasıyla 13 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.