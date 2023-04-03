Haraldur Einar Asgrimsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haraldur Einar Asgrimsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haraldur Einar Asgrimsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haraldur Einar Asgrimsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haraldur Einar Asgrimsson 16 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haraldur Einar Asgrimsson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haraldur Einar Asgrimsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Haraldur Einar Asgrimsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Haraldur Einar Asgrimsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haraldur Einar Asgrimsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haraldur Einar Asgrimsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haraldur Einar Asgrimsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2016 yılında Fram Reykjavík

16 Mayıs 2017 yılında Úlfarnir

16 Ekim 2017 yılında Fram Reykjavík

21 Şubat 2018 yılında Álftanes

16 Ekim 2018 yılında Fram Reykjavík

17 Şubat 2022 yılında Hafnarfjördur

Haraldur Einar Asgrimsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haraldur Einar Asgrimsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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