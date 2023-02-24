Harallamb Qaqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harallamb Qaqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harallamb Qaqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harallamb Qaqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harallamb Qaqi 17 Eylül 1993 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harallamb Qaqi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBM yapmaktadır. Harallamb Qaqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Harallamb Qaqi'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Harallamb Qaqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harallamb Qaqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harallamb Qaqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harallamb Qaqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2012 yılında Varese U19

25 Temmuz 2013 yılında Hellas Verona

26 Temmuz 2013 yılında Carpi

30 Haziran 2014 yılında Hellas Verona

10 Temmuz 2014 yılında Barletta

30 Haziran 2015 yılında Hellas Verona

25 Ağustos 2015 yılında FK Partizani

30 Haziran 2016 yılında Hellas Verona

27 Temmuz 2016 yılında KF Laçi

1 Temmuz 2018 yılında FK Kukësi

30 Ocak 2019 yılında FC Kamza

1 Temmuz 2019 yılında Alki Oroklini

5 Ekim 2020 yılında KF Skënderbeu

29 Ocak 2021 yılında KF Drenica

14 Ocak 2022 yılında KF Teuta

Harallamb Qaqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harallamb Qaqi şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Harallamb Qaqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Geraldina Tirana, AEK Atene, Varese

Arnavutluk U19 takımında 6 numaralı formasıyla 5 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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