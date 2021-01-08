Haramidere'de E-5'te korkunç kaza! Tır metrobüs yoluna uçtu

İstanbul Haramidere'de E-5'te yaşanan olayda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır, metrobüs yoluna girdi. Bariyerlere çarparak durabilen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken trafik ise kitlenme noktasına geldi. O anlar ise kameraya böyle yaısıdı.