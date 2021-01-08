Haramidere'de E-5'te korkunç kaza! Tır metrobüs yoluna uçtu
İstanbul Haramidere'de E-5'te yaşanan olayda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır, metrobüs yoluna girdi. Bariyerlere çarparak durabilen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken trafik ise kitlenme noktasına geldi. O anlar ise kameraya böyle yaısıdı.
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