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  3. Haramidere'de E-5'te korkunç kaza! Tır metrobüs yoluna uçtu

Haramidere'de E-5'te korkunç kaza! Tır metrobüs yoluna uçtu

İstanbul Haramidere'de E-5'te yaşanan olayda sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır, metrobüs yoluna girdi. Bariyerlere çarparak durabilen tırın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken trafik ise kitlenme noktasına geldi. O anlar ise kameraya böyle yaısıdı.

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08 Ocak 2021 Cuma 09:55
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