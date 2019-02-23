Haramidere'de metrobüs kazası (2)
HARAMİDERE'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı.
HARAMİDERE'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı.
Haramidere metrobüs durağındaki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
(FOTOĞRAF)
DHA
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