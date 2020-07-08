Haramidere'de taşkınlara karşı atık su kolektörü yapılıyor

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir kişinin yaşamını yitirdiği Haramidere taşkınının ardından bölgeye atık su kolektörü yapılacak.

İSKİ Haramidere Atık Su Kolektörü Temel Atma Töreni'nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketi sonrası bölgenin yaralarını sarmak için İstanbul Valiliği ve Esenyurt Belediyesi ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

İSKİ'nin deneyimli bir kurum olduğunu dile getiren İmamoğlu, projenin tamamlanmasının ardından Haramidere'nin insanların hayatı için tehdit oluşturmayacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından, Mart 2021'de bitmesi hedeflenen projenin temeli atıldı.

Törene, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de katıldı.

- Ataköy-İkitelli Metrosu'nda tünel kazıları tamamlandı

Öte yandan şehir içinde faaliyet gösteren 4 farklı metro ve metrobüs hattı ile entegre olacak Ataköy-İkitelli Metrosu'nun, "TBM Kazı Tamamlama Töreni" düzenlendi.

Hattın, Halkalı'daki şantiyesinde gerçekleştirilen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 istasyonlu hattın bugün itibarıyla yüzde 61 oranında tamamlandığını söyledi.

Metro hattını, elektromekanik işlerin ardından 2021 yılının ilk çeyreğinde İkitelli Sanayi İstasyonu - Bahariye İstasyonu arasını işletmeye açmayı hedeflediklerini belirten İmamoğlu, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise projenin tamamını devreye almayı hedeflediklerini belirtti.

Metronun tamamı hizmete açıldığında saatte çift yönde 72 bin yolcu taşınacağını bildiren İmamoğlu, "Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Bağcılar, Başakşehir ilçelerinden geçen hat ile İkitelli-Ataköy arası 23 dakikaya inecek. Bütün bu yatırımlarla raylı sistemin toplu ulaşımdaki payını yüzde 20,5'ten, ilk etapta yüzde 30'a yükselteceğiz." diye konuştu.

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından S1028 ve S1029 numaralı TBM'ler, son delme işlemlerini gerçekleştirdi.





Kaynak: AA