Harbiye’de manevra yapan minibüs yayaya çarptı

Şişli Harbiye'de park için manevra yapmaya çalışan VIP minibüs, yaya geçidinden karşıya geçen kadına çarptı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Kazanın hemen ardından kameralara yansıyan görüntüler Türkiye genelinde trafikte yaya önceliği bilinci kampanyalarına rağmen sürücülerin duyarsızlığını gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre olay Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek için adım atan kadına geriye doğru manevra halinde olan bir minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın yere yığıldı. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hayati tehlikenin bulunmadığı yaralı kadın tedbir amaçlı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yayaya çarpan minibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Meydana gelen kazanın hemen ardından kameraya yansıyan görüntülerde ise sürücülerin yaya geçişlerine karşı duyarsız davranmaları görenleri şaşkına çevirdi. Yayaların adım attığını gören sürücülerin fren yerine gaza basmaları ise pes dedirtti.

Kaynak: İHA