Harbiye'de Yaşar konseri fırtınası! İlham İrem'i unutmadı, binlerce kişi bir anda ayağa kalkarak...

Geçtiğimiz gün Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu sahnesinde konser veren şarkıcı Yaşar Günaçgün, sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı. Hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan İrem'i de unutmayan Yaşar'a, seyirciden destek geldi. Binlerce kişi bir anda ayağa kalkarak İrem şarkısını seslendirdi. O anlar dinleyiciye duygusal anlar yaşattı.

HARBİYE'DE YAŞAR FIRTINASI

Tüm enerjisiyle kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye müzik ziyafeti veren Yaşar, protokolde oturan eşi ve annesine de ara ara jest yapmayı ihmal etmedi. Öte yandan ünlü şarkıcının en popüler şarkılarından biri olan Kumralım, hayranları tarafından tek bir ağızla söylendi. Yaşar'ın sesini bir anda bastıran binlerce kişi ünlü şarkıcıya unutulmaz bir an yaşattı.

Konser bitişine doğru "En güzel akşamlarımdan biri" diyen Yaşar, kendisini dinlemeye gelen hayranlarına teşekkür etti.