Harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek oldular

Manisa'da farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri, bir araya gelerek harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Kendi harçlıklarından feragat eden öğrenciler, sergiledikleri örnek davranışla takdir topladı.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Manisa Muradiye kız öğrenci yurdunda kalan Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) farklı bölümlerinde eğitim alan 40 öğrenci, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Harçlıklarını toplayarak bir araya gelen öğrenciler, biriktirdikleri parayla ilk olarak alışveriş mağazasının yolunu tuttu. Burada aileler için gerekli tüm temel gıda besinlerini alan öğrenciler, daha sonra aileleri evlerinde ziyaret etti. "Gönül bağı" projesi kapsamında yardım olarak götürdükleri ürünleri ailelere teslim eden öğrenciler, ailelerdeki çocuklarla da yakından ilgilendi. Kendileri ihtiyaç sahibi olmasına rağmen, harçlıklarından feragat eden öğrenciler, sergiledikleri örnek davranışla takdir topladı.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Muradiye Yurt Müdürü Güler Tuğan, öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi. Tuğan, şöyle devam etti:

"Kızlarımızın evlerinden ailelerinden uzakta kendilerinin ihtiyacı bulunmasına rağmen, kendi ihtiyaçlarından fedakarlık ederek, başkalarının ihtiyaçlarını düşünerek, başkalarının ihtiyaçlarına duyarlı davranarak, böyle örnek bir davranış sergilemelerini anlamlı buluyorum. Herkes toplumda birbirine yardım edebilir ama bir maaş elde etmeden, ailelerinin göndermiş olduğu harçlıklarla bunu yapabilmek gerçekten vefa gerektiren bir örnek davranış. Bu yüzden ben kızlarımızın yapmış olduğu bu bağışı ben çok anlamlı ve değerli buluyorum. Kendilerine harcamayıp kendilerinden başkasının daha çok ihtiyacı olduğunu düşünerek, onlara fedakarca destek oldular. Kızlarımla bu anlamda gurur duyuyorum. Kredi yurtlar kurumu olarak bizim amacımız öğrencilerimizi sadece barındırmak değil, bunun yanında eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulundurmak. Gönül bağı projesi kapsamında öğrencilerimizi, yaptıkları bu anlamlı etkinlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz."

MCBÜ Sosyoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Betül Adaklı da etkinliğin kendilerinde farklı duygulara neden olduğunu belirterek, "İnsanlara örnek olabilmek adına çok güzel bir duygu ve bu duyguyu yaşamaktan dolayı çok mutlu oldum" diye konuştu.

MCBÜ Türk Dili Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Saime Demir ise çok mutlu olduklarını ifade etti. Demir, "KYK Muradiye kız yurdunda kalıyorum. Yurtta kız arkadaşlarımla böyle bir etkinlik yapacağımıza dair bire bir görüştüm. Katılmak istediklerini sorduğumda çok güzel dönüşler aldım. Fikir alışverişinde bulunduk. Ortaya böyle güzel bir sonuç çıktı. İhtiyacı olan ailelere gıda yardımında bulunduk. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İHA