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Hareket bölgesinde PKK'ya ait tüneller kullanılmaz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini ve kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Hareket bölgesinde PKK'ya ait tüneller kullanılmaz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tünellerin tespit edildiğini ve kullanılmaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni tüneller tespit ederek kullanılamaz hale getirdi" denildi.

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Kaynak: DHA



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