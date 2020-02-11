Hareket halindeki metrodan atladı! Görenlere korku dolu anlar yaşattı
Rusya'da gerçekleşen olayda bir yolcu yanlış metroya bindiğini fark edince metronun acil durum kilidini açarak hareket halindeki metrodan kendini dışarı attı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yolcu durumu hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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