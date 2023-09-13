Hareketlilik Haftası’nda dopdolu bir program Bucalıları bekliyor

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Buca, birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 16-22 Eylül tarihlerini kapsayan hafta boyunca seminerler, paneller, bilimsel proje sunumları, bilim ve drama etkinlikleri ile spor ve dans faaliyetleri Bucalıları bekliyor.

Toplam 47 ülkeden 2 bin 738 kent ve kasabanın katıldığı Avrupa Hareketlilik Haftası'nın paydaşlarından olan Buca Belediyesi, bu sene "Şehrini Keşfet-Gelecek Enerjini Koru!" temasıyla gerçekleşecek hafta için dopdolu bir program hazırladı. Buca'da hafta boyunca gerçekleşecek pek çok etkinliğin adresi ise Buca Belediyesi Bilim Sanat Merkezi olacak. Merkezde, 16 Eylül Cumartesi günü İZAFED Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Ateş'in katılımıyla 14.00-16.00 saatleri arasında "Atık Yönetiminde Sıfır Atık" başlıklı seminer ve kompost etkinliği düzenlenecek. 17 Eylül Pazar günü 12.00'de başlayacak "Afet ve Çevre" panelinde İZAFED Derneği'nden Servet Ertaş, Çağrı Aydınel, Serkan Özdemir ve Yakup Ateş doğal afetler konusunu masaya yatıracak.

Yoga ve pilates etkinlikleri

Dünyada sıfır karbon, daha yeşil, daha temiz, sürdürülebilir ulaşım ve sürdürülebilir şehirler oluşturmak amacıyla kutlanan haftada insan hayatına hareketlilik katan yoga ve pilates gibi etkinlikler de yer alacak. 18 Eylül Pazartesi günü saat 18.00'de Hasanağa Bahçesi'nde eğitmen Nalan Alpan Koç önderliğinde yoga, 19 Eylül Salı günü saat 15.00'te Buca Bilim Sanat Merkezi'nde pilates etkinliği yapılacak.

Hafta kapsamında 20 Eylül Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında "Geleceğe Bir Damla" başlıklı bilim - drama atölyesi düzenlenecek. 21 Eylül Perşembe günü de "Çevre ve Sürdürülebilirlik" temalı bilimsel proje sunumları gerçekleştirilecek. Hareketlilik Haftası, 22 Eylül Cuma günü Buca Bilim Sanat Merkezi ev sahipliğinde 116 Sokak'ta saat 10.00-12.00 arasında gerçekleşecek dans etkinliğiyle sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)