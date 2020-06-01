Hareketsiz yaşam evcil hayvanları da etkiledi

PANDEMİ sürecinde uzmanların çağrılarına uyarak evde kalan vatandaşların yaşam tarzları eskiye göre daha hareketsiz hale gelince, bu durum evcil hayvanları da etkiledi. Yeterli egzersiz yapamayan evcil hayvanlarda da kilo alımına bağlı olarak obezite sorunu arttı. Diz kayması, diz kapağı çıkıklığı gibi eklem sorunları sebebiyle veterinere getirilen evcil hayvan sayısında artış olduğuna dikkati çeken uzmanlar, eklem destekleyici ürünlerin kullanılması ve beslenmeye dikkat edilmesi konusunda hayvanseverleri uyarıyor.

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların vakitlerinin büyük bir bölümünü evde geçirdiği yeni yaşam tarzları, besledikleri evcil hayvanları da etkiledi. Daha kısa süreli ve kısa mesafede açık havaya çıkarılan köpeklerin egzersiz süreleri azalınca kilo alımına bağlı olarak obezite sorunu arttı. Buna bağlı olarak diz kayması, diz kapağı çıkıklığı gibi eklem sorunları sebebiyle veterinere getirilen hayvan sayısı ise arttı.

Benzer şikayetlerle veterinere sık başvurulduğunu belirten İzmir Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Mustafa Türel Gürcan, "Dünyayı ve ülkemizi etkileyen koronavirüs pandemisi, bizlerin sosyal yaşamını etkilediği gibi evcil hayvanlarımızınkini de etkiledi. Pandemi sebebiyle zaman zaman uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve azalan sokağa çıkma sürelerimiz özellikle evde yaşayan köpeklerimizi etkiledi. Yeterli egzersiz yapamayan köpeklerimizde hem kilo almaya ve obeziteye bağlı sorunlar hem de hareket azalmasına bağlı eklem sorunları oluşmaya başladı" dedi.

'EKLEM DESTEKLEYİCİ ÜRÜNLER KULLANILABİLİR'

Alınacak küçük tedbirlerle evcil hayvanları korumanın mümkün olduğuna dikkat çeken Gürcan, "Öncelikle yemek ve ürün miktarlarını ayarlayarak kilo alımlarının ve obezitenin önüne geçmemiz gerekiyor. Tüm canlılar harcayamadıkları kaloriden fazlasını alırlarsa kilo alırlar ve yağlanırlar. Bu yüzden kalorisi ayarlanmış mamalar kullanmak beslenme sorunlarını engeller. Kilo alımıyla birlikte oluşan hareketsizlik hem sindirim sorunlarını hem eklem sorunlarını beraberinde getirir. Evde köpeğimizle yapacağımız ufak oyunlar ve hareket egzersizleri bir nebze de olsa bu sorunların üstesinden gelmesi için yeterli olabilmektedir. Bu dönemde yaşlı ve kilo sorunu olan köpeklerimizde veteriner hekimlerimize danışarak kullanabileceğimiz eklem destekleyici ürünler köpeğimizin eklem hastalıklardan korunmasına yardımcı olacaktır. Köpeklerimizde oluşacak bu ve benzeri sorunlarda veteriner hekimlerin yapacağı uyarılar dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

'KÖPEĞİM KORONAVİRÜS MAĞDURU OLDU'

Köpeği "Pookie'nin de bu süreçte meydana gelen diz kapağı kayması rahatsızlığı yaşadığını anlatan İpek Alak, "Koronavirüs başladığından beri bazı kısıtlamalar olduğu için köpeğimi çok sık dışarı çıkaramadık. Dışarıya çıkarsak bile mesafeyi uzun tutamıyorduk ve fazla yürütemiyorduk. Ailece evde kaldık ve bizler de kilo aldık, köpeğim de kilo aldı. Sadece evin önüne çıkabiliyordu. Daha sonra evde yürürken topalladığını fark ettik. Veterinere götürdük ve kilo aldığı, hareketsiz kaldığı için diz kayması oluştuğu söylendi. Küçük ırk cinslerde bu durum yaygınmış, kilo aldıklarında ortaya çıkıyormuş. İlaçlara ve desteklere başladık. Bu süreçte yarım kilo aldı ancak bu insanlarda 7 kiloya eşdeğer oluyormuş. Köpeğim koronavirüsün mağduru oldu. İlaçlara başladık ancak veteriner iki ay sonunda bir gelişme olmazsa ameliyat olabileceğini söyledi" dedi.

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Kaynak: DHA