Harem Grubu üyeleri kimdir? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel Harem Grubu üyeleri

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin Kanal D ekranlarında sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı bölümüne konuk olan Harem Grubu merak konusu oldu. Biz de haberimizde Harem Grubu üyeleri kimdir? Sorularının yanıtına yer verdik...

HAREM GRUBU ÜYELERİ KİMDİR? ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL HAREM GRUBU ÜYELERİ

Yaşar Akpençe,

Kemal Taşpınarlı,

Tarık El Zübeyr,

Bünyamin Olguncan

Yaşar Akpençe Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

1966 yılında dünyaya gelen Yaşar Akpençe’nin doğum yeri İstanbul’dur. Sibel Can ve Ebru Yaşar gibi sanatçılarla çalışmıştır.

Harem Grubu Albümleri

Harem I – Rhythm Colour

Harem II – Time of Rhythm

Harem III

Harem – Rhythm Of Anatolia