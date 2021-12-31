Harem Grubu üyeleri kimdir? Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel Harem Grubu üyeleri
Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı özel bölümüne konuk olan Harem Grubu merak edildi. Peki Harem Grubu üyeleri kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel Harem Grubu üyeleri...
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin Kanal D ekranlarında sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının yılbaşı bölümüne konuk olan Harem Grubu merak konusu oldu. Biz de haberimizde Harem Grubu üyeleri kimdir? Sorularının yanıtına yer verdik...
HAREM GRUBU ÜYELERİ KİMDİR? ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YILBAŞI ÖZEL HAREM GRUBU ÜYELERİ
Yaşar Akpençe,
Kemal Taşpınarlı,
Tarık El Zübeyr,
Bünyamin Olguncan
Yaşar Akpençe Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?
1966 yılında dünyaya gelen Yaşar Akpençe’nin doğum yeri İstanbul’dur. Sibel Can ve Ebru Yaşar gibi sanatçılarla çalışmıştır.
Harem Grubu Albümleri
Harem I – Rhythm Colour
Harem II – Time of Rhythm
Harem III
Harem – Rhythm Of Anatolia