Harijs Viksna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harijs Viksna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harijs Viksna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Harijs Viksna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Harijs Viksna 29 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Harijs Viksna Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Harijs Viksna'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Harijs Viksna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Harijs Viksna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Harijs Viksna şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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