‘Harikalar Mutfağı’ ilk gösterimini yaptı

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Harikalar Mutfağı" isimli çocuk oyunu ile çocuklarla buluştu. Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi sahnesinde prömiyer yapan müzikli çocuk oyunu izleyicilerinden tam not aldı.

Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezini dolduran küçük seyircilerin çoğu zaman kahkahalarla izlediği bu eğlenceli müzikli çocuk oyununda; hikayenin kahramanları olan aşçılar Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ı bir takım sorunların arasında izliyoruz. Sahibi olduğu Çocuk Evleri için en güzel yemekleri yapacak aşçıyı arayan Bayan Gülücük'ün gelişiyle işler karışıyor. Bilmiş fare Kazmadiş ile saf kedi Yorgunpençe'nin maceraları da ana hikayeye paralel giderken tam bir çizgi film havasında sergilenen oyun izleyiciden büyük beğeni aldı.

Gösteri sonunda oyuncuları ayakta alkışlayanlar arasında, Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Uğur İlhami Özden, aynı zamanda Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurucularından olan Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen ve Tiyatro Müdürü Rezzan Şebin, Bodrum Belediye Gida A.Ş. koordinatörü Faruk Ulusoy ile yaklaşık 500 çocuk ve velisi vardı.

Haluk Işık ve Ege Işık yazdığı TOBAV ödüllü Harikalar Mutfağı'nın yönetmenliğini Duygu Cindoruk gerçekleştirdi. Yazar Haluk Işık oyunu izledikten sonra sahneden yaptığı konuşmada izleyicilere "35 yıldır oyun yazıyorum, samimiyetle söylüyorum ki bu kadar eğlenerek izlediğim bir oyunum olmadı" diyerek beğenilerini dile getirdi.

Oyuncuların seyircileri selamlamasının ardından sahneye davet ettikleri Yönetmen Duygu Cindoruk, Şehir Tiyatrosundan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Belediye Başkanı Ahmet Aras ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

"Çizmeli Kedi" oyununun ardından "Harikalar Mutfağı" adlı oyun ile çocukların karşısına çıkan müzikal tadındaki oyun 2019/2020 tiyatro sezonunda her pazar saat: 14.00'de Nurol Kültür Merkezi'nde (Oasis AVM) gösterimde olacak.

Yerkan Kahraman, Oğulcan Çelik, Cansın Yunt, Ziba Türk Ateş, Sertaç Aydın, Taha Aşıcı, Kumru Cindoruk isimli oyuncuların sahneye koyduğu Harikalar Mutfağı'nın Yönetmen yardımcılığını Cansın Yunt yaptı. Müzikleri Deniz Doğançay besteledi, Kostümleri Ditto Mama yaptı, Dekor ve Afiş tasarımını Kader Aktü - Serkan Aktü yaparken. Işık kulesi Murat Uzun'a, Efekt ve Ses İncifer Köse'ye emanetti.

Kaynak: İHA