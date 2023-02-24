Haris Balavac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Balavac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Balavac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Balavac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Balavac 16 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Balavac Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haris Balavac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Haris Balavac'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haris Balavac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Balavac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Balavac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Balavac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında HNK Capljina

5 Şubat 2021 yılında Bjelopoljac

20 Temmuz 2022 yılında GOSK Gabela

Haris Balavac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Balavac şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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