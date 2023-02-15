Haris Brkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Brkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Brkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Brkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Brkic 17 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Brkic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Sport Agency yapmaktadır. Haris Brkic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Haris Brkic'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Haris Brkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Haris Brkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Brkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Brkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Trelleborg U17

1 Ocak 2017 yılında Trelleborg U19

13 Temmuz 2018 yılında Trelleborg

Haris Brkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Brkic şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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