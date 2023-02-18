Haris Dedic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Dedic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Dedic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Dedic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Dedic 6 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Haris Dedič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Dedic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haris Dedic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Haris Dedic'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Haris Dedic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Dedic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Dedic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Dedic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2017 yılında Rudar Velenje

18 Temmuz 2019 yılında ND Primorje

Haris Dedic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Dedic şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Haris Dedic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Rudar VelenjeFC Luka Koper

Slovenya U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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