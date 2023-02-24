Haris Dzaferovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Dzaferovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Dzaferovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Dzaferovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Dzaferovic 17 Şubat 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Haris Džaferović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Dzaferovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haris Dzaferovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Haris Dzaferovic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haris Dzaferovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Dzaferovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Dzaferovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Dzaferovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2017 yılında Kosice U19

16 Ağustos 2017 yılında FK MDK U19

1 Ocak 2018 yılında Mladost Kakanj

31 Temmuz 2018 yılında NK Vitez

1 Ağustos 2019 yılında Zeljeznicar BL

24 Temmuz 2020 yılında FK Tuzla City

24 Ağustos 2021 yılında Sloga Doboj

23 Temmuz 2022 yılında Travnik

Haris Dzaferovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Dzaferovic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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