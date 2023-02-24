Haris Hajdarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Hajdarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Hajdarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Hajdarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Hajdarevic 7 Ekim 1998 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Haris Hajdarević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Hajdarevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC SPORT yapmaktadır. Haris Hajdarevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Haris Hajdarevic'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Haris Hajdarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Hajdarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Hajdarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Hajdarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mayıs 2015 yılında Zeljeznicar U19

10 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar

20 Ocak 2020 yılında Sloboda Tuzla

10 Haziran 2020 yılında Zeljeznicar

14 Ocak 2021 yılında Boluspor

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2021 yılında Zeljeznicar

Haris Hajdarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Hajdarevic şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Haris Hajdarevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Novi Grad Sarajevo (2009-2013), Olimpik Sarajevo (2013-2015)

Bosna-Hersek U21 takımında 4 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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