Haris Kadric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Kadric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Kadric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Kadric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Kadric 16 Mart 2000 tarihinde Velenje şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Haris Kadrić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Kadric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haris Kadric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Haris Kadric'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Haris Kadric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Kadric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Kadric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Kadric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Olimpija

30 Ağu 2019 yılında Rudar Velenje

31 Aralık 2019 yılında NK Olimpija

24 Eylül 2020 yılında NK Triglav

31 Aralık 2020 yılında NK Olimpija

14 Ocak 2021 yılında NK Aluminij

10 Temmuz 2022 yılında Kolubara

13 Ocak 2023 yılında Vozdovac

Haris Kadric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Kadric şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Haris Kadric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 10 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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