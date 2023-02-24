Haris Konjalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Konjalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Konjalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Konjalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Konjalic 9 Ocak 2001 tarihinde Travnik şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Haris Konjalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Konjalic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JK9 SPORT yapmaktadır. Haris Konjalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Haris Konjalic'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haris Konjalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Konjalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Konjalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Konjalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2018 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2020 yılında FK Sarajevo

29 Temmuz 2020 yılında Simm-Bau

10 Haziran 2021 yılında FK Sarajevo

31 Ocak 2022 yılında FK Gorazde

30 Haziran 2022 yılında FK Sarajevo

19 Temmuz 2022 yılında FK Gorazde

Haris Konjalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Konjalic şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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