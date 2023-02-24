Haris Kotarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Kotarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Kotarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Kotarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Kotarevic 16 Haziran 2000 tarihinde Dordrecht şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Haris Kotarević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Kotarevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Haris Kotarevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına 18 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Haris Kotarevic'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haris Kotarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Kotarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Kotarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Kotarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2016 yılında Sloboda T U19

6 Şubat 2017 yılında Lommel U19

1 Temmuz 2017 yılında Dordrecht U19

29 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

14 Ağustos 2019 yılında FK Olimpik

30 Ocak 2020 yılında Sloboda Tuzla

26 Ağustos 2020 yılında Slaven Zivinice

23 Şubat 2021 yılında Radnik Hadzici

10 Ağustos 2021 yılında Br. Gracanica

8 Şubat 2022 yılında Mauerwerk

18 Ağustos 2022 yılında FK Rad. Lukavac

Haris Kotarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Kotarevic şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Haris Kotarevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sloboda Tuzla, Lommel (2017), FC Dordrecht (2017-)

Bosna-Hersek U19 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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