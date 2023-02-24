Haris Kulovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Kulovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Kulovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Kulovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Kulovac 23 Mayıs 2000 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Kulovac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haris Kulovac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Haris Kulovac'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haris Kulovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Kulovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Haris Kulovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Kulovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında NK Zepce

10 Şubat 2020 yılında TOSK Tesanj

1 Ağustos 2020 yılında Natron Maglaj

24 Şubat 2021 yılında Br. Gracanica

1 Mart 2022 yılında AEP Kozanis

16 Ağustos 2022 yılında J. Bihac

Haris Kulovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Kulovac şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.