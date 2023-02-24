Haris Ordagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Ordagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Ordagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Ordagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Ordagic 14 Kasım 1989 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Haris Ordagić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Ordagic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haris Ordagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Lukavac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Lukavac takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Haris Ordagic'nin FK Radnicki Lukavac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haris Ordagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Ordagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Ordagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Ordagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında OFK Gradina

1 Ocak 2011 yılında NK Mramor

1 Şubat 2012 yılında NK Ingram Duboki Potok

3 Ağustos 2012 yılında HNK Orasje

1 Mayıs 2013 yılında Ängebäck

19 Ocak 2019 yılında OFK Gradina

27 Temmuz 2020 yılında FK Seona

11 Ağustos 2021 yılında FK Rad. Lukavac

Haris Ordagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Ordagic şuan FK Radnicki Lukavac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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