Haris Ovcina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Ovcina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Ovcina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Ovcina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Ovcina 24 Ekim 1996 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Haris Ovčina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Ovcina Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haris Ovcina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 29 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Haris Ovcina'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 1 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Haris Ovcina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Ovcina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Ovcina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Ovcina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2015 yılında FK Famos

29 Temmuz 2016 yılında Velez Mostar

Haris Ovcina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Ovcina şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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