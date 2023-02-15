Haris Radetinac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Radetinac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Radetinac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Radetinac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Radetinac 28 Ekim 1985 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Bosna-Hersek,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Radetinac Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Haris Radetinac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 18 Ağu 2013 tarihinde katılmıştır. Haris Radetinac'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Haris Radetinac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/radetinac9/

Haris Radetinac Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Haris Radetinac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Radetinac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Radetinac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Åtvidabergs FF

1 Ocak 2012 yılında Mjällby AIF

18 Ağu 2013 yılında Djurgården

Haris Radetinac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Radetinac şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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