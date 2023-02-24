Haris Rizvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Rizvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Rizvanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Rizvanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Rizvanovic 28 Haziran 1997 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Haris Rizvanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Rizvanovic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Haris Rizvanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Doboj-Kakanj futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Doboj-Kakanj takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Haris Rizvanovic'nin FK Mladost Doboj-Kakanj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haris Rizvanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Haris Rizvanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Haris Rizvanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Rizvanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2016 yılında FK Miričina

7 Mart 2017 yılında Novi Grad S.

1 Temmuz 2017 yılında Bosna Visoko

14 Şubat 2019 yılında NK Jajce

22 Temmuz 2019 yılında GOSK Gabela

19 Temmuz 2022 yılında Mladost Kakanj

Haris Rizvanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Rizvanovic şuan FK Mladost Doboj-Kakanj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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