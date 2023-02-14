Haris Samardzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Samardzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Haris Samardzic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Haris Samardzic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Haris Samardzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Haris Samardzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Haris Samardzic

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Haris Samardzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Haris Samardzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Haris Samardzic 16 Şubat 1998 tarihinde Winterthur şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Haris Samardzic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BDreamz yapmaktadır. Haris Samardzic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Haris Samardzic'nin Yverdon Sport FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Haris Samardzicboyu ve yaşı kaç

Haris Samardzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Haris Samardzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haris Samardzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Haris Samardzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında GC Zürich U18

1 Temmuz 2016 yılında GC Zürich U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

27 Ağu 2018 yılında Rapperswil-Jona

28 Şubat 2019 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2019 yılında Rapperswil-Jona

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2020 yılında SC YF Juventus

22 Eylül 2020 yılında Winterthur U21

31 Ağu 2021 yılında FC Köniz

15 Şubat 2022 yılında Yverdon Sport

Haris Samardzic kimdir

Haris Samardzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Haris Samardzic şuan Yverdon Sport FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Winterthur, Grasshopper Club Zürich

Haris Samardzic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U16 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U15 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Haris Samardzic nereli

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